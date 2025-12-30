Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Британский актер Идрис Эльба, известный по сериалам "Прослушка" (The Wire, 2002-2008) и "Лютер" (Luther, 2010-2019), удостоился рыцарского титула.

Как передает Report, новогодний список лауреатов государственных наград был размещен на сайте правительства Великобритании.

53-летнему Эльбе был присвоен почетный титул за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. В свою очередь актриса Синтия Эриво, номинированная на премию "Оскар" за роль в фильме "Злая: Сказка о ведьме Запада" (Wicked: Part I, 2024) стала кавалером ордена Британской империи. Писатель Ричард Осман, прославившийся благодаря детективной серии "Клуб убийств по четвергам", был произведен в офицеры ордена Британской империи.

Всего список состоит из почти 1,2 тыс. фамилий. В частности, в нем фигурируют футболистки сборной Англии, победившей на чемпионате Европы минувшим летом, в том числе капитан команды Лия Уильямсон, которая стала командором ордена Британской империи. Такого же звания удостоился исполнительный директор сети супермаркетов Sainsbury's Саймон Робертс.

Самым молодым лауреатом стал 20-летний чемпион Олимпийских игр 2024 года в многоборье Тоби Робертс, который получил звание кавалера ордена Британской империи. Самым возрастным фигурантом списка оказался 102-летний тренер по дзюдо Джон Хирн, награжденный медалью ордена Британской империи за "служение обществу".