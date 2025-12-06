Ferstappen "Formula 1" üzrə Əbu-Dabi Qran-prisinin təsnifat mərhələsində qalib gəlib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 06 dekabr, 2025
    • 19:35
    "Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 24-cü mərhələsi – Əbu-Dabi Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, yarışlar "Yas Marina" avtodromunda keçirilib.

    İkinci yeri "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris tutub. İlk üçlüyü isə onun komanda yoldaşı, avstraliyalı Oskar Piastri tamamlayıb.

    Əsas yarış bazar günü keçiriləcək. Onun Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlaması planlaşdırılır.

