    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    CNN: Удар по объекту в Венесуэле был осуществлен ЦРУ с помощью дрона

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 06:46
    CNN: Удар по объекту в Венесуэле был осуществлен ЦРУ с помощью дрона

    Центральное разведывательное управление (ЦРУ) осуществило в декабре удар по порту на побережье Венесуэлы, задействованном в контрабанде наркотиков.

    Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение удара по району, задействованному в контрабанде наркотиков из Венесуэлы, однако не уточнял местоположение объекта, который был атакован. По словам источников издания, ЦРУ нанесло удар беспилотником по удаленному порту на побережье Боливарианской республики, во время атаки людей на объекте не было, в результате нападения пришвартованные суда и сам порт были уничтожены. Поддержку в получении разведывательных данных ведомству оказывали Силы специальных операций США (ССО).

    Удар, указывает телеканал, "был в большой степени символическим", однако сам факт осуществления атаки по объекту на территории Венесуэлы "может привести к значительному усилению напряженности между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро".

    26 декабря Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что за два дня до этого США нанесли удар по "крупному заводу или объекту", использовавшемуся, предположительно, для контрабанды наркотиков.

    ЦРУ дрон США Венесуэла наркотрафик
