США заключили контракт с Boeing на поставку истребителей F-15 для Израиля

Военное министерство США заключило с американской корпорацией Boeing контракт на сумму $8,57 млрд на поставку истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Согласно документу, контракт предусматривает разработку, интеграцию, установку оборудования, испытания, производство и поставку 25 новых истребителей F-15IA для ВВС Израиля. Также соглашение включает опцию увеличения поставок еще на 25 самолетов.

В Пентагоне ожидают, что Boeing выполнит обязательства по контракту к концу 2035 года.