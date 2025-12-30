США заключили контракт с Boeing на поставку истребителей F-15 для Израиля
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 04:45
Военное министерство США заключило с американской корпорацией Boeing контракт на сумму $8,57 млрд на поставку истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Израиля.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.
Согласно документу, контракт предусматривает разработку, интеграцию, установку оборудования, испытания, производство и поставку 25 новых истребителей F-15IA для ВВС Израиля. Также соглашение включает опцию увеличения поставок еще на 25 самолетов.
В Пентагоне ожидают, что Boeing выполнит обязательства по контракту к концу 2035 года.
Последние новости
06:18
В Турции произошло массовое отравление среди школьниковВ регионе
05:59
SCMP: Китай создал почти бесшумную пусковую установку для тяжелых ракетДругие страны
05:24
Мадуро: ВВС Венесуэлы в 2025 году уничтожили 39 самолетов наркоторговцевДругие страны
04:45
США заключили контракт с Boeing на поставку истребителей F-15 для ИзраиляДругие страны
04:17
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титулДругие страны
03:58
Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океанеДругие страны
03:26
Трамп: Саудовская Аравия в будущем подпишет Авраамовы соглашенияДругие страны
02:59
"Барселона" заинтересована в приобретении нападающего "Ювентуса" Душана ВлаховичаФутбол
02:30