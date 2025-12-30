Мадуро: ВВС Венесуэлы в 2025 году уничтожили 39 самолетов наркоторговцев

Военно-воздушные силы Венесуэлы уничтожили в 2025 году 39 самолетов наркоторговцев, а с момента принятия закона по борьбе с наркотрафиком - 430.

Как передает Report, об этом сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Хочу поздравить наши вооруженные силы, наш территориальный оборонный комплекс и, в особенности, противовоздушную оборону и нашу военную авиацию, потому что 28 декабря в штате Апуре был сбит 31-й самолет наркоторговцев в этом году", - заявил глава государства. Он сообщил, что в понедельник в штате Амасонас в приграничном районе с Бразилией военная авиация уничтожила 8 самолетов наркомафии и их число в текущем году составило 39 воздушных судов.

Мадуро подчеркнул, что с момента принятия закона о борьбе с наркотрафиком сбито и уничтожено 430 самолетов наркоторговцев.