"Барселона" заинтересована в приобретении нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича

Каталонский клуб уже предпринял попытку заполучить сербского форварда, контракт которого с туринской командой истекает в июне 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на издание Marca, "Барселона" рассчитывает либо подписать игрока бесплатно по окончании сезона, либо договориться о его переходе в зимнее трансферное окно на максимально выгодных условиях - за небольшую сумму или с последующим бесплатным переходом летом.

Отмечается, что руководство каталонского клуба рассматривает Влаховича в качестве возможной замены Роберту Левандовскому, чье будущее в команде остается неопределенным. Уход польского нападающего может оставить серьезную брешь в атаке, и в "Барселоне" намерены закрыть ее футболистом высокого уровня.