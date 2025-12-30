Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Барселона" заинтересована в приобретении нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича

    Футбол
    • 30 декабря, 2025
    • 02:59
    Барселона заинтересована в приобретении нападающего Ювентуса Душана Влаховича

    Каталонский клуб уже предпринял попытку заполучить сербского форварда, контракт которого с туринской командой истекает в июне 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на издание Marca, "Барселона" рассчитывает либо подписать игрока бесплатно по окончании сезона, либо договориться о его переходе в зимнее трансферное окно на максимально выгодных условиях - за небольшую сумму или с последующим бесплатным переходом летом.

    Отмечается, что руководство каталонского клуба рассматривает Влаховича в качестве возможной замены Роберту Левандовскому, чье будущее в команде остается неопределенным. Уход польского нападающего может оставить серьезную брешь в атаке, и в "Барселоне" намерены закрыть ее футболистом высокого уровня.

