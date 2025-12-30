Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: Саудовская Аравия в будущем подпишет Авраамовы соглашения

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 03:26
    Трамп: Саудовская Аравия в будущем подпишет Авраамовы соглашения

    Саудовская Аравия со временем присоединится к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

    Американский лидер отметил, что процесс расширения круга участников соглашений пойдет "довольно быстро". "Саудовская Аравия ведет себя очень хорошо. Насколько я понимаю, они сделали все, о чем мы могли просить, чтобы они поладили с Израилем", - сказал Трамп.

    Президент США выразил уверенность в том, что Эр-Рияд официально закрепит свои отношения с еврейским государством. "Они будут [ладить], и в какой-то момент они подпишут Авраамовы соглашения", - подчеркнул он.

    Во время встречи с Трампом в Белом доме 18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что для начала нормализации отношений с Израилем Эр-Рияду необходим "необратимый, заслуживающий доверия и определенный по срокам путь" к созданию палестинского государства.

    Саудовская Аравия Дональд Трамп Авраамовы соглашения Израиль
    Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı gələcəkdə "İbrahim sazişləri"ni imzalayacaq

    Последние новости

    04:45

    США заключили контракт с Boeing на поставку истребителей F-15 для Израиля

    Другие страны
    04:17

    Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

    Другие страны
    03:58

    Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    03:26

    Трамп: Саудовская Аравия в будущем подпишет Авраамовы соглашения

    Другие страны
    02:59

    "Барселона" заинтересована в приобретении нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича

    Футбол
    02:30

    Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 Турции

    Другие страны
    02:21

    В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛ

    В регионе
    02:08

    Трамп пригрозил главе ФРС США Пауэллу судебным иском

    Другие страны
    01:44

    AFP: Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

    Другие страны
    Лента новостей