Трамп: Саудовская Аравия в будущем подпишет Авраамовы соглашения

Саудовская Аравия со временем присоединится к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

Американский лидер отметил, что процесс расширения круга участников соглашений пойдет "довольно быстро". "Саудовская Аравия ведет себя очень хорошо. Насколько я понимаю, они сделали все, о чем мы могли просить, чтобы они поладили с Израилем", - сказал Трамп.

Президент США выразил уверенность в том, что Эр-Рияд официально закрепит свои отношения с еврейским государством. "Они будут [ладить], и в какой-то момент они подпишут Авраамовы соглашения", - подчеркнул он.

Во время встречи с Трампом в Белом доме 18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что для начала нормализации отношений с Израилем Эр-Рияду необходим "необратимый, заслуживающий доверия и определенный по срокам путь" к созданию палестинского государства.