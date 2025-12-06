В Праге пожар уничтожил ретроавтомобили стоимостью около $10 млн
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 18:46
Пожар в Праге уничтожил ретроавтомобили стоимостью примерно в 200 млн крон (около $10 млн).
Как передает Report со ссылкой на новостной портал Idnes, об этом сообщил представитель Управления пожарной охраны чешской столицы Войтех Ротшедл.
"Крупный пожар произошел в ночь на субботу в шиномонтажном автосервисе в пражском районе Страшнице. В здании находились ретроавтомобили. Предварительный ущерб оценивается в 200 млн крон", - приводит издания слова представителя пожарных.
Площадь пожара составляла, согласно порталу, 900 кв. метров. Пожарным удалось взять его под контроль и пресечь дальнейшее распространение огня примерно через час после начала тушения.
Причины возгорания устанавливают эксперты.
Последние новости
18:46
В Праге пожар уничтожил ретроавтомобили стоимостью около $10 млнДругие страны
18:28
Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ имеет важное значение для более обширного регионаВнешняя политика
18:23
Президент ОАЭ поручил расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферахВнешняя политика
18:18
Фото
Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:08
Аш-Шараа: Требования Израиля о демилитаризации ставят Сирию в опасное положениеДругие страны
17:52
Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗДругие страны
17:42
Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиковПроисшествия
17:33
В России при утилизации судна погиб один человекДругие страны
17:23
Фото