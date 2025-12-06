В Праге пожар уничтожил ретроавтомобили стоимостью около $10 млн

Пожар в Праге уничтожил ретроавтомобили стоимостью примерно в 200 млн крон (около $10 млн).

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Idnes, об этом сообщил представитель Управления пожарной охраны чешской столицы Войтех Ротшедл.

"Крупный пожар произошел в ночь на субботу в шиномонтажном автосервисе в пражском районе Страшнице. В здании находились ретроавтомобили. Предварительный ущерб оценивается в 200 млн крон", - приводит издания слова представителя пожарных.

Площадь пожара составляла, согласно порталу, 900 кв. метров. Пожарным удалось взять его под контроль и пресечь дальнейшее распространение огня примерно через час после начала тушения.

Причины возгорания устанавливают эксперты.