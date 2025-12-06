Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Канцлер ФРГ Мерц прибыл с первым официальным визитом в Израиль

    06 декабря, 2025
    23:20
    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с первым официальным визитом в Израиль.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, в аэропорту Бен-Гурион его встретил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.

    "Я был рад приветствовать (Мерца) во время его первого визита в Израиль в качестве канцлера. Отношения между двумя странами развиваются в позитивном ключе", - говорится в заявлении Саара, опубликованном его офисом.

    Саар высоко оценил оказываемую Германией поддержку Израилю, в частности, принятое в прошлом месяце решение о частичной отмене эмбарго на поставки оружия, введенного в августе.

    "Германия - наш ценный друг и партнер, и я убежден, что визит канцлера будет способствовать укреплению особых отношений между нашими странами", - заявил глава МИД Израиля.

    В рамках двухдневного визита Мерц встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудят прекращение огня в секторе Газа и другие региональные вопросы.

