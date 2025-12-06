Мерц, Стармер и Макрон 8 декабря примут участие в консультациях по Украине в Лондоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц 8 декабря отправится в Лондон для участия в переговорах по Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

В консультациях наряду с Мерцем будут участвовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также украинский лидер Владимир Зеленский. Ожидается, что они обсудят ход переговоров о завершении российско-украинской войны.

Напомним, что 4 и 5 декабря во Флориде состоялись переговоры представителей США и Украины по предложенному Вашингтоном мирному плану.