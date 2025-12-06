Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Мерц, Стармер и Макрон 8 декабря примут участие в консультациях по Украине в Лондоне

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 22:48
    Канцлер Германии Фридрих Мерц 8 декабря отправится в Лондон для участия в переговорах по Украине.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

    В консультациях наряду с Мерцем будут участвовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также украинский лидер Владимир Зеленский. Ожидается, что они обсудят ход переговоров о завершении российско-украинской войны.

    Напомним, что 4 и 5 декабря во Флориде состоялись переговоры представителей США и Украины по предложенному Вашингтоном мирному плану.

    Elvis

