Мерц, Стармер и Макрон 8 декабря примут участие в консультациях по Украине в Лондоне
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 22:48
Канцлер Германии Фридрих Мерц 8 декабря отправится в Лондон для участия в переговорах по Украине.
Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.
В консультациях наряду с Мерцем будут участвовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также украинский лидер Владимир Зеленский. Ожидается, что они обсудят ход переговоров о завершении российско-украинской войны.
Напомним, что 4 и 5 декабря во Флориде состоялись переговоры представителей США и Украины по предложенному Вашингтоном мирному плану.
Мерц, Стармер и Макрон 8 декабря примут участие в консультациях по Украине в Лондоне
