Глава МИД Ирана о переговорах: Мяч на стороне США

Иран готов к возобновлению переговоров по своей ядерной программе при изменении Вашингтоном своего подхода к вопросу. Теперь мяч на стороне США.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью японскому агентству Kyodo.

Он заявил, что результативность переговоров о ядерной программе Тегерана зависит от позиции США.

"Переговорный процесс зависит от подхода США. Если Вашингтон изменит свой курс, Иран также будет готов достичь в переговорах справедливого и сбалансированного результата, выгодного для обеих сторон", - сказал Арагчи.

Глава МИД Ирана также прокомментировал присоединение Ирана к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): "Иран является преданным участником ДНЯО и, как и Япония, имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях".