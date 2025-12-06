Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Глава МИД Ирана о переговорах: Мяч на стороне США

    06 декабря, 2025
    23:37
    Глава МИД Ирана о переговорах: Мяч на стороне США

    Иран готов к возобновлению переговоров по своей ядерной программе при изменении Вашингтоном своего подхода к вопросу. Теперь мяч на стороне США.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью японскому агентству Kyodo.

    Он заявил, что результативность переговоров о ядерной программе Тегерана зависит от позиции США.

    "Переговорный процесс зависит от подхода США. Если Вашингтон изменит свой курс, Иран также будет готов достичь в переговорах справедливого и сбалансированного результата, выгодного для обеих сторон", - сказал Арагчи.

    Глава МИД Ирана также прокомментировал присоединение Ирана к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): "Иран является преданным участником ДНЯО и, как и Япония, имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях".

    İranın XİN başçısı danışıqlar barədə: Top ABŞ-dədir
