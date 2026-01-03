В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков

Сейсмологи зафиксировали 936 афтершоков в Мексике после землетрясения магнитудой 6,5.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба страны в соцсети Х.

"По состоянию на 20:00 2 января зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе Сан-Маркос в штате Герреро", - говорится в публикации.

Отмечается, что наиболее сильный повторный толчок имел магнитуду 4,7. Мониторинг сейсмической активности продолжается.

Предварительная магнитуда основного землетрясения составила 6,5. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км. В результате подземных толчков в Мехико пострадали 12 человек.