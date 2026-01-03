Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 07:47
    В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков

    Сейсмологи зафиксировали 936 афтершоков в Мексике после землетрясения магнитудой 6,5.

    Как передает Report, об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба страны в соцсети Х.

    "По состоянию на 20:00 2 января зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе Сан-Маркос в штате Герреро", - говорится в публикации.

    Отмечается, что наиболее сильный повторный толчок имел магнитуду 4,7. Мониторинг сейсмической активности продолжается.

    Предварительная магнитуда основного землетрясения составила 6,5. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км. В результате подземных толчков в Мехико пострадали 12 человек.

    Мексика землетрясение афтершоки

    Последние новости

    07:47

    В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков

    Другие страны
    07:19

    Главный тренер "Тоттенхэма" прокомментировал кризис и перестройку в клубе

    Футбол
    06:53

    Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

    Другие страны
    06:25

    СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

    Другие страны
    05:46

    В центральном Иране боевик погиб при попытке совершить теракт

    В регионе
    05:18

    "Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви Эллиотту

    Футбол
    04:57

    The Guardian: Медобзоры от Google AI Overviews неточны и опасны для человека

    ИКТ
    04:21

    В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядков

    В регионе
    03:49

    ABC: В горах Аризоны разбился вертолет

    Другие страны
    Лента новостей