В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков
Другие страны
- 03 января, 2026
- 07:47
Сейсмологи зафиксировали 936 афтершоков в Мексике после землетрясения магнитудой 6,5.
Как передает Report, об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба страны в соцсети Х.
"По состоянию на 20:00 2 января зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе Сан-Маркос в штате Герреро", - говорится в публикации.
Отмечается, что наиболее сильный повторный толчок имел магнитуду 4,7. Мониторинг сейсмической активности продолжается.
Предварительная магнитуда основного землетрясения составила 6,5. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км. В результате подземных толчков в Мехико пострадали 12 человек.
Последние новости
07:47
В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоковДругие страны
07:19
Главный тренер "Тоттенхэма" прокомментировал кризис и перестройку в клубеФутбол
06:53
Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасностиДругие страны
06:25
СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человекДругие страны
05:46
В центральном Иране боевик погиб при попытке совершить терактВ регионе
05:18
"Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви ЭллиоттуФутбол
04:57
The Guardian: Медобзоры от Google AI Overviews неточны и опасны для человекаИКТ
04:21
В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядковВ регионе
03:49