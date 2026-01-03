Meksikada güclü zəlzələdən sonra 900-dən çox afterşok qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 08:17
Seysmoloqlar Meksikada 6,5 maqnitudada zəlzələdən sonra 936 afterşok qeydə alıblar.
"Report"un məlumatına görə, ölkənin Milli Seysmoloji Xidməti bu barədə "X" sosial şəbəkəsində xəbər verib.
"Yanvarın 2-si saat 20:00-a olan məlumata görə, Herrero ştatının San-Markos rayonunda baş verən 6,5 maqnitudada zəlzələdən sonra 936 afterşok qeydə alınıb", - paylaşımda bildirilir.
Qeyd olunur ki, ən güclü afterşok 4,7 maqnitudada olub. Seysmik aktivliyin monitorinqi davam edir.
Əsas zəlzələnin ilkin maqnitudası 6,5 olub. Episentr Herreronun San-Markos şəhərindən 15 km cənub-qərbdə, ocağı təxminən 10 km dərinlikdə yerləşib. Mexiko şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində on iki nəfər xəsarət alıb.
