У побережья Измира задержаны 74 нелегальных мигранта
В регионе
- 03 января, 2026
- 09:48
На побережье Измира задержаны 74 нелегальных мигранта, включая семерых детей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Отмечается, что они были задержаны вблизи прибрежной полосы измирских районов Дикили и Мендерес.
Командование береговой охраны передало нелегальных мигрантов Управлению миграции.
У побережья Измира задержаны 74 нелегальных мигранта
