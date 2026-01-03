У побережья Измира задержаны 74 нелегальных мигранта

На побережье Измира задержаны 74 нелегальных мигранта, включая семерых детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что они были задержаны вблизи прибрежной полосы измирских районов Дикили и Мендерес.

Командование береговой охраны передало нелегальных мигрантов Управлению миграции.