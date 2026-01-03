Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Главный тренер "Тоттенхэма" прокомментировал кризис и перестройку в клубе

    Футбол
    • 03 января, 2026
    • 07:19
    Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал кризис и перестройку в клубе

    Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк прокомментировал текущую ситуацию в клубе.

    Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, специалист признался, что испытывает противоречивые чувства в своей работе, однако считает для себя привилегией возглавлять лондонский клуб в период масштабных изменений.

    "Если говорить коротко - нет, мне не нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Но, оглядываясь назад, я понимаю, какая это привилегия - работать в таком фантастическом клубе в момент серьёзных перемен. Мне сказали, что на вершине клуба сменилось восемь руководителей. Такой интенсивный переходный период за 140 лет истории ещё не случался. Изменений много, но и потенциал огромен. Это часть процесса. Я с нетерпением жду момента, когда смогу сказать себе: какой это был колоссальный опыт", - отметил Франк.

    В настоящее время "Тоттенхэм" занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии, набрав 26 очков.

    клуб "Тоттенхэм" футбол Томас Франк
    "Tottenhem"in baş məşqçisi klubun böhranını və yenidən qurulmasını şərh edib

