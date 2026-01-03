В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном
- 03 января, 2026
- 08:22
Возросло количество заказов пиццы возле Пентагона в США.
Как передает Report, об этом стало известно сегодня после изучения информации портала Pentagon Pizza Index.
"DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение", - говорится в материале.
Рост Pentagon Pizza Index, или PizzINT, как отмечают пользователи социальных сетей, совпадает с ростом активности внутри Пентагона. Существует пятибалльная шкала: пять баллов, когда нормальная обстановка, до одного балла - максимальный уровень готовности.
