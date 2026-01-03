İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 08:42
    ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıb

    ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərinin sayı artıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Pentagon Pizza İndex" portalının əldə edilən məlumatları nəzərdən keçirdikdən sonra aşkarlanıb.

    "DEFCON 4. Yüksək həyəcan siqnalı. Gücləndirilmiş kəşfiyyat nəzarəti", - portalın məlumatında bildirilir.

    Sosial şəbəkə istifadəçiləri qeyd edib ki, "Pentagon Pizza İndex" və ya PizzINT-də artım Pentaqon daxilində aktivliyin artması ilə üst-üstə düşür. Beş ballıq şkala var: beş normal şəraiti, birə qədər, ən yüksək həyəcan səviyyəsini göstərir.

    ABŞ Pentaqon Pizza
    В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном

    Son xəbərlər

    08:42

    ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    08:17

    Meksikada güclü zəlzələdən sonra 900-dən çox afterşok qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    07:55

    "Tottenhem"in baş məşqçisi klubun böhranını və yenidən qurulmasını şərh edib

    Futbol
    07:23

    Tramp milli təhlükəsizlik səbəbindən yarımkeçiricilərlə bağlı müqaviləni ləğv edib

    Digər ölkələr
    06:44

    Braziliyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    06:19

    "Şarlotta" "Aston Villa"nın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanır

    Futbol
    05:54

    İranın Qum əyalətində terror aktına cəhd olub

    Region
    05:21

    KİV: "Google"nin süni intellekt icmalları insanlar üçün qeyri-dəqiq və təhlükəlidir

    İKT
    04:38

    KİV: Arizonanın dağlıq ərazisində helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti