ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 08:42
ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərinin sayı artıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Pentagon Pizza İndex" portalının əldə edilən məlumatları nəzərdən keçirdikdən sonra aşkarlanıb.
"DEFCON 4. Yüksək həyəcan siqnalı. Gücləndirilmiş kəşfiyyat nəzarəti", - portalın məlumatında bildirilir.
Sosial şəbəkə istifadəçiləri qeyd edib ki, "Pentagon Pizza İndex" və ya PizzINT-də artım Pentaqon daxilində aktivliyin artması ilə üst-üstə düşür. Beş ballıq şkala var: beş normal şəraiti, birə qədər, ən yüksək həyəcan səviyyəsini göstərir.
Son xəbərlər
08:42
ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıbDigər ölkələr
08:17
Meksikada güclü zəlzələdən sonra 900-dən çox afterşok qeydə alınıbDigər ölkələr
07:55
"Tottenhem"in baş məşqçisi klubun böhranını və yenidən qurulmasını şərh edibFutbol
07:23
Tramp milli təhlükəsizlik səbəbindən yarımkeçiricilərlə bağlı müqaviləni ləğv edibDigər ölkələr
06:44
Braziliyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölübDigər ölkələr
06:19
"Şarlotta" "Aston Villa"nın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanırFutbol
05:54
İranın Qum əyalətində terror aktına cəhd olubRegion
05:21
KİV: "Google"nin süni intellekt icmalları insanlar üçün qeyri-dəqiq və təhlükəlidirİKT
04:38