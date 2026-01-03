В Кыргызстане 11 человек задержали после массовой драки из-за парковки

В Чуйской области Кыргызстана произошла массовая драка между жителями разных сел, закончившаяся задержанием 11 участников.

Как передает со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Инцидент произошел 2 января в центре одного из населенных пунктов Иссык-Атинского района. После поступления сообщения о драке на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе расследования стало известно, что причиной конфликта стал спор за парковочное место у местного магазина между водителем одного автомобиля и пассажирами другой машины. Словесная перепалка в результате переросла в драку с участием нескольких человек.

Правоохранительным органам удалось установить всех участников конфликта. В результате в отделение ГУВД были доставлены 29 человек, из которых 11 задержаны, а остальные 18 привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

По факту массовой драки возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.