Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Манчестер Сити" близок к подписанию Антуана Семеньо из "Борнмута"

    Футбол
    • 03 января, 2026
    • 08:58
    Манчестер Сити близок к подписанию Антуана Семеньо из Борнмута

    "Манчестер Сити" согласовал переход вингера "Борнмута" Антуана Семеньо.

    Как передает Report, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х.

    На данный момент стороны завершают оформление всех формальностей, связанных с трансфером. Официальное подтверждение сделки и детали по срокам её завершения ожидаются в течение ближайших суток.

    В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 25-летний футболист принял участие в 18 встречах, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

    Ранее сообщалось, что "горожане" заплатят отступные за Семеньо в размере чуть менее £ 65 млн, включая бонусы за лояльность и агентскую комиссию. "Манчестер Сити" хочет выплатить указанную сумму в течение трёх лет.

    "Манчестер Сити" Антуан Семеньо футбол "Борнмут"

    Последние новости

    09:36

    В Кыргызстане 11 человек задержали после массовой драки из-за парковки

    В регионе
    09:24

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.01.2026)

    Финансы
    08:58

    "Манчестер Сити" близок к подписанию Антуана Семеньо из "Борнмута"

    Футбол
    08:39

    Bloomberg: Tesla впервые уступила лидерство в объеме продаж электромобилей

    Другие страны
    08:22

    В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном

    Другие страны
    07:47

    В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков

    Другие страны
    07:19

    Главный тренер "Тоттенхэма" прокомментировал кризис и перестройку в клубе

    Футбол
    06:53

    Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

    Другие страны
    06:25

    СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

    Другие страны
    Лента новостей