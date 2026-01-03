"Манчестер Сити" близок к подписанию Антуана Семеньо из "Борнмута"
Футбол
- 03 января, 2026
- 08:58
"Манчестер Сити" согласовал переход вингера "Борнмута" Антуана Семеньо.
Как передает Report, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х.
На данный момент стороны завершают оформление всех формальностей, связанных с трансфером. Официальное подтверждение сделки и детали по срокам её завершения ожидаются в течение ближайших суток.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 25-летний футболист принял участие в 18 встречах, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что "горожане" заплатят отступные за Семеньо в размере чуть менее £ 65 млн, включая бонусы за лояльность и агентскую комиссию. "Манчестер Сити" хочет выплатить указанную сумму в течение трёх лет.
