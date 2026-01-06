Kan: Нетаньяху попросил Путина передать, что Израиль не намерен атаковать Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента РФ Владимира Путина передать Тегерану сообщение, что Израиль не намерен нападать на Иран.

Как сообщает Report, с таким утверждением выступила со ссылкой на дипломатический источник гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, эта просьба была озвучена израильским премьером в ходе недавних телефонных разговоров с президентом РФ.

Согласно информации Kan, Нетаньяху попросил Путина передать это сообщение Тегерану из опасений, что Иран может превентивно атаковать Израиль с целью предотвращения израильского удара. Вместе с тем гостелерадиокомпания отмечает, что израильский премьер, выступая 5 января в Кнессете (парламент), заявил, что Израиль передал Тегерану сигнал о том, что в случае нападения на еврейское государство последствия для Ирана будут "суровыми". По данным Kan, "представители политических кругов и силовых структур" Израиля "недавно провели обсуждение различных вопросов безопасности, в том числе и иранской проблематики".

Согласно информации на сайте Кремля, последний телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 15 ноября 2025 года.