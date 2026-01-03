Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп распорядился аннулировать сделку между компаниями Emcore и HieFo в сфере полупроводников, сославшись на возможные риски для национальной безопасности страны.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован Белым домом.

В 2024 году компании объявили о приобретении HieFo полупроводникового бизнеса Emcore, а также производственных мощностей по выпуску пластин из фосфида индия. Сумма сделки составляла $2,9 млн.

"Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore, независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, также запрещается", - говорится в указе.

Трамп заявил, что приобретение активов Emcore может представлять угрозу национальной безопасности США. В документе отмечается, что компания HieFo, предположительно, контролируется гражданином Китайской Народной Республики.

Согласно указу, HieFo обязана в течение 180 дней обеспечить отчуждение всех долей, интересов и прав в активах Emcore, если данный срок не будет продлен Комитетом по иностранным инвестициям в США.