Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 06:53
    Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

    Президент США Дональд Трамп распорядился аннулировать сделку между компаниями Emcore и HieFo в сфере полупроводников, сославшись на возможные риски для национальной безопасности страны.

    Как передает Report, соответствующий указ опубликован Белым домом.

    В 2024 году компании объявили о приобретении HieFo полупроводникового бизнеса Emcore, а также производственных мощностей по выпуску пластин из фосфида индия. Сумма сделки составляла $2,9 млн.

    "Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore, независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, также запрещается", - говорится в указе.

    Трамп заявил, что приобретение активов Emcore может представлять угрозу национальной безопасности США. В документе отмечается, что компания HieFo, предположительно, контролируется гражданином Китайской Народной Республики.

    Согласно указу, HieFo обязана в течение 180 дней обеспечить отчуждение всех долей, интересов и прав в активах Emcore, если данный срок не будет продлен Комитетом по иностранным инвестициям в США.

    Дональд Трамп полупроводники нацбезопасность США
    Tramp milli təhlükəsizlik səbəbindən yarımkeçiricilərlə bağlı müqaviləni ləğv edib

    Последние новости

    07:47

    В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков

    Другие страны
    07:19

    Главный тренер "Тоттенхэма" прокомментировал кризис и перестройку в клубе

    Футбол
    06:53

    Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

    Другие страны
    06:25

    СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

    Другие страны
    05:46

    В центральном Иране боевик погиб при попытке совершить теракт

    В регионе
    05:18

    "Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви Эллиотту

    Футбол
    04:57

    The Guardian: Медобзоры от Google AI Overviews неточны и опасны для человека

    ИКТ
    04:21

    В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядков

    В регионе
    03:49

    ABC: В горах Аризоны разбился вертолет

    Другие страны
    Лента новостей