Bloomberg: Tesla впервые уступила лидерство в объеме продаж электромобилей

Компания Tesla во главе с американским предпринимателем Илоном Маском в 2025 году впервые уступила китайской BYD лидерство в мировых продажах электромобилей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, у Tesla второй год подряд снижается объем поставок электромобилей, в прошлом году этот показатель сократился примерно на 9%. В то же время у китайского автопроизводителя наблюдается рост поставок уже пятый квартал подряд.

Агентство связывает проблемы американской компании с обновлением модели Tesla Y, что потребовало реорганизации производства на заводах. У BYD также намного более широкий модельный ряд по сравнению с американским конкурентом. Кроме того, большинство электромобилей китайской компании дешевле самых популярных моделей Tesla - Model Y и Model 3. По оценке агентства, на показателях Tesla негативно сказались политическая деятельность Маска, его близость к Республиканской партии и президенту США Дональду Трампу, а также кураторство над ведомством по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE).

Bloomberg обращает внимание, что BYD не представлена на американском рынке и работает в условиях острой конкуренции в КНР.