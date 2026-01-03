Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.01.2026)

    Финансы
    • 03 января, 2026
    • 09:24
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    60,75

    -0,39

    -0,79

    WTI (долл/барр)

    57,32

    -0,40

    -0,83

    Золото (долл/унция)

    4 329,60

    -62,40

    -31,20

    Индексы

    Dow-Jones

    48 382,39

    319,10

    15,33

    S&P 500

    6 858,47

    12,97

    -37,77

    Nasdaq

    23 235,63

    -6,36

    -183,45

    Nikkei

    50 339,48

    0,00

    0,00

    Dax

    24 539,34

    48,93

    48,93

    FTSE 100

    9 951,14

    19,76

    10,43

    CAC 40 INDEX

    8 195,21

    45,71

    27,06

    Shanghai Composite

    3 968,84

    0,00

    6,60

    Bist 100

    11 498,38

    236,86

    278,21

    RTS

    1 114,13

    0,00

    0,00

    Валюта

    USD/EUR

    1,1719

    -0,0037

    -0,0018

    USD/GBP

    1,3456

    -0,0023

    -0,0004

    JPY/USD

    156,8400

    0,0000

    0,2900

    RUB/USD

    80,3500

    1,6000

    0,9189

    TRY/USD

    43,0312

    0,0027

    0,0677

    CNY/USD

    6,9890

    0,0000

    -0,0002
    фондовые индексы биржевые торги валюта золото нефть
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)

    Последние новости

    09:36

    В Кыргызстане 11 человек задержали после массовой драки из-за парковки

    В регионе
    09:24

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.01.2026)

    Финансы
    08:58

    "Манчестер Сити" близок к подписанию Антуана Семеньо из "Борнмута"

    Футбол
    08:39

    Bloomberg: Tesla впервые уступила лидерство в объеме продаж электромобилей

    Другие страны
    08:22

    В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном

    Другие страны
    07:47

    В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков

    Другие страны
    07:19

    Главный тренер "Тоттенхэма" прокомментировал кризис и перестройку в клубе

    Футбол
    06:53

    Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

    Другие страны
    06:25

    СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

    Другие страны
    Лента новостей