Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.01.2026)
Финансы
- 03 января, 2026
- 09:24
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
60,75
|
-0,39
|
-0,79
|
WTI (долл/барр)
|
57,32
|
-0,40
|
-0,83
|
Золото (долл/унция)
|
4 329,60
|
-62,40
|
-31,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 382,39
|
319,10
|
15,33
|
S&P 500
|
6 858,47
|
12,97
|
-37,77
|
Nasdaq
|
23 235,63
|
-6,36
|
-183,45
|
Nikkei
|
50 339,48
|
0,00
|
0,00
|
Dax
|
24 539,34
|
48,93
|
48,93
|
FTSE 100
|
9 951,14
|
19,76
|
10,43
|
CAC 40 INDEX
|
8 195,21
|
45,71
|
27,06
|
Shanghai Composite
|
3 968,84
|
0,00
|
6,60
|
Bist 100
|
11 498,38
|
236,86
|
278,21
|
RTS
|
1 114,13
|
0,00
|
0,00
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1719
|
-0,0037
|
-0,0018
|
USD/GBP
|
1,3456
|
-0,0023
|
-0,0004
|
JPY/USD
|
156,8400
|
0,0000
|
0,2900
|
RUB/USD
|
80,3500
|
1,6000
|
0,9189
|
TRY/USD
|
43,0312
|
0,0027
|
0,0677
|
CNY/USD
|
6,9890
|
0,0000
|
-0,0002
