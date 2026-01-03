Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)
Maliyyə
- 03 yanvar, 2026
- 09:20
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
60,75
|
-0,39
|
-0,79
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
57,32
|
-0,40
|
-0,83
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 329,60
|
-62,40
|
-31,20
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 382,39
|
319,10
|
15,33
|
S&P 500
|
6 858,47
|
12,97
|
-37,77
|
Nasdaq
|
23 235,63
|
-6,36
|
-183,45
|
Nikkei
|
50 339,48
|
0,00
|
0,00
|
Dax
|
24 539,34
|
48,93
|
48,93
|
FTSE 100
|
9 951,14
|
19,76
|
10,43
|
CAC 40 INDEX
|
8 195,21
|
45,71
|
27,06
|
Shanghai Composite
|
3 968,84
|
0,00
|
6,60
|
Bist 100
|
11 498,38
|
236,86
|
278,21
|
RTS
|
1 114,13
|
0,00
|
0,00
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1719
|
-0,0037
|
-0,0018
|
USD/GBP
|
1,3456
|
-0,0023
|
-0,0004
|
JPY/USD
|
156,8400
|
0,0000
|
0,2900
|
RUB/USD
|
80,3500
|
1,6000
|
0,9189
|
TRY/USD
|
43,0312
|
0,0027
|
0,0677
|
CNY/USD
|
6,9890
|
0,0000
|
-0,0002
Son xəbərlər
09:36
İzmir sahillərində 7-si uşaq olmaqla 74 qanunsuz miqrant saxlanılıbRegion
09:21
Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri müəyyənləşibKomanda
09:20
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)Maliyyə
08:57
KİV: "Tesla" elektromobillərin satışında liderliyini itiribDigər ölkələr
08:42
ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıbDigər ölkələr
08:17
Meksikada güclü zəlzələdən sonra 900-dən çox afterşok qeydə alınıbDigər ölkələr
07:55
"Tottenhem"in baş məşqçisi klubun böhranını və yenidən qurulmasını şərh edibFutbol
07:23
Tramp milli təhlükəsizlik səbəbindən yarımkeçiricilərlə bağlı müqaviləni ləğv edibDigər ölkələr
06:44