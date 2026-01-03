İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)

    Maliyyə
    • 03 yanvar, 2026
    • 09:20
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    60,75

    -0,39

    -0,79

    Neft WTI (dollar/barel)

    57,32

    -0,40

    -0,83

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 329,60

    -62,40

    -31,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 382,39

    319,10

    15,33

    S&P 500

    6 858,47

    12,97

    -37,77

    Nasdaq

    23 235,63

    -6,36

    -183,45

    Nikkei

    50 339,48

    0,00

    0,00

    Dax

    24 539,34

    48,93

    48,93

    FTSE 100

    9 951,14

    19,76

    10,43

    CAC 40 INDEX

    8 195,21

    45,71

    27,06

    Shanghai Composite

    3 968,84

    0,00

    6,60

    Bist 100

    11 498,38

    236,86

    278,21

    RTS

    1 114,13

    0,00

    0,00

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1719

    -0,0037

    -0,0018

    USD/GBP

    1,3456

    -0,0023

    -0,0004

    JPY/USD

    156,8400

    0,0000

    0,2900

    RUB/USD

    80,3500

    1,6000

    0,9189

    TRY/USD

    43,0312

    0,0027

    0,0677

    CNY/USD

    6,9890

    0,0000

    -0,0002
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.01.2026)

    Son xəbərlər

    09:36

    İzmir sahillərində 7-si uşaq olmaqla 74 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    09:21

    Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri müəyyənləşib

    Komanda
    09:20

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)

    Maliyyə
    08:57

    KİV: "Tesla" elektromobillərin satışında liderliyini itirib

    Digər ölkələr
    08:42

    ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    08:17

    Meksikada güclü zəlzələdən sonra 900-dən çox afterşok qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    07:55

    "Tottenhem"in baş məşqçisi klubun böhranını və yenidən qurulmasını şərh edib

    Futbol
    07:23

    Tramp milli təhlükəsizlik səbəbindən yarımkeçiricilərlə bağlı müqaviləni ləğv edib

    Digər ölkələr
    06:44

    Braziliyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti