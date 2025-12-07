Мерц: Израиль должен отказаться от аннексии Западного берега Иордана

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Израиль отказаться от любых шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан, включая строительство там поселений.

    Как передает Report, его слова, произнесенные в ходе визита в Иорданию, приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    "Мы должны сохранять открытым путь к палестинской государственности. Поэтому не может быть шагов по аннексии на Западном берегу реки Иордан - ни формальных, а также ни политических, строительных, фактических или иных мер, которые бы в их действии сводились к аннексии региона", - заявил Мерц.

    Канцлер подтвердил приверженность решению ближневосточной проблемы на основе создания двух государств - израильского и палестинского.

