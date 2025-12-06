Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Макрон выразил поддержку Украине после недавних российских атак

    • 06 декабря, 2025
    • 23:52
    Макрон выразил поддержку Украине после недавних российских атак

    Президент Франции Эммануэль Макрон вновь выразил поддержку украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на фоне последних российских ударов.

    Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети Х по итогам телефонного разговора с Зеленским.

    "Только что разговаривал с президентом Зеленским. Я подтвердил наше осуждение последних российских ударов и выразил солидарность с Украиной. Я поделился результатами своих международных дискуссий, в частности в Китае", - говорится в публикации.

    Макрон подчеркнул, что Франция решительно настроена сотрудничать со всеми сторонами для достижения деэскалации конфликта и введения прекращения огня.

    "Мы продолжим нашу координацию в Лондоне в понедельник с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в свете недавних переговоров между украинцами и американцами", - отметил он.

    По словам Макрона, европейцы обязательно будут ключевым столпом справедливого и продолжительного решения, которого они совместно добиваются.

    Лента новостей