İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Makron Rusiyanın son hücumlarından sonra Ukraynaya dəstəyini ifadə edib

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 00:31
    Makron Rusiyanın son hücumlarından sonra Ukraynaya dəstəyini ifadə edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Rusiyanın son hücumları fonunda ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskiyə bir daha dəstəyini ifadə edib.

    "Report"un məlumatına görə, Makron bunu Zelenski ilə telefon danışığının nəticələri barədə "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazıb.

    "Az əvvəl prezident Zelenski ilə danışdım. Son Rusiya hücumlarını pislədiyimizi təsdiqlədim və Ukraynaya həmrəyliyimi bildirdim. Beynəlxalq müzakirələrimin nəticələrini, xüsusilə Çində apardığım danışıqları onunla bölüşdüm", – paylaşımda qeyd olunub.

    Makron vurğulayıb ki, Fransa münaqişənin deeskalasiyasına və atəşkəsin əldə olunmasına nail olmaq üçün bütün tərəflərlə əməkdaşlıq etməkdə qətiyyətlidir.

    "Bundan əlavə, biz bazar ertəsi Londonda Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer və Almaniya Kansleri Fridrix Mertslə koordinasiyamızı davam etdirəcəyik. Bu, ukraynalılarla amerikalılar arasında aparılan son danışıqlar fonunda baş tutacaq", – o bildirib.

    Makronun sözlərinə görə, avropalılar mütləq ədalətli və davamlı həllin əldə olunmasında əsas dayaqlardan biri olacaqlar.

    Emmanuel Makron Volodimir Zelenski söhbət
    Макрон выразил поддержку Украине после недавних российских атак

    Son xəbərlər

    01:05

    "Axios": ABŞ həm Rusiyanı, həm də Ukraynanı məcbur edir ki, güzəştə getsin

    Digər ölkələr
    00:46

    Ronaldu Trampa zəng edib

    Digər ölkələr
    00:38

    Merts: İsrail İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqından imtina etməlidir

    Digər ölkələr
    00:31

    Makron Rusiyanın son hücumlarından sonra Ukraynaya dəstəyini ifadə edib

    Digər ölkələr
    00:16

    İranın XİN başçısı danışıqlar barədə: Top ABŞ-dədir

    Region
    00:10

    Yevlaxda baş verən yanğında ölü sayı artıb

    Hadisə
    23:49

    Almaniya Kansleri Merts ilk dəfə İsrailə rəsmi səfər edib

    Digər ölkələr
    23:34

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 900 nəfəri keçib

    Digər ölkələr
    23:20

    Dövlət Departamenti: Aİ Rusiyadan qaz alışına Ukraynaya yardımdan çox vəsait ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti