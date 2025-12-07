Ronaldu Trampa zəng edib
Digər ölkələr
- 07 dekabr, 2025
- 00:46
Portuqaliyalı futbolçu Kriştianu Ronaldu ABŞ Prezidenti Donald Trampa zəng edərək Ağ Evə ekskursiya üçün ona təşəkkürünü bildirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
Tramp qeyd edib ki, Ronaldu şəxsən ona zəng vuraraq qonaqpərvərlik üçün təşəkkür edib. Futbolçu noyabrın ortalarında nişanlısı Corcina Rodriqeslə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Salmanın şərəfinə təşkil olunan rəsmi şam yeməyi çərçivəsində Ağ Evi ziyarət etmişdi.
"Necə inanılmaz bir insandır, təkcə idmançı kimi deyil, həm də insan olaraq. Daha yaxşısı ola bilməz", – Tramp yazıb.
Son xəbərlər
01:05
"Axios": ABŞ həm Rusiyanı, həm də Ukraynanı məcbur edir ki, güzəştə getsinDigər ölkələr
00:46
Ronaldu Trampa zəng edibDigər ölkələr
00:38
Merts: İsrail İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqından imtina etməlidirDigər ölkələr
00:31
Makron Rusiyanın son hücumlarından sonra Ukraynaya dəstəyini ifadə edibDigər ölkələr
00:16
İranın XİN başçısı danışıqlar barədə: Top ABŞ-dədirRegion
00:10
Yevlaxda baş verən yanğında ölü sayı artıbHadisə
23:49
Almaniya Kansleri Merts ilk dəfə İsrailə rəsmi səfər edibDigər ölkələr
23:34
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 900 nəfəri keçibDigər ölkələr
23:20