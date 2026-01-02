İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Almaniyada 21 nəfər Yeni il lotereyasında ən azı bir milyon avro udub

    Maraqlı
    • 02 yanvar, 2026
    • 05:24
    Almaniyada 21 nəfər Yeni il lotereyasında ən azı bir milyon avro udub

    Almaniyada Yeni il lotereyasında 21 nəfər ən azı bir milyon avro qazanıb.

    "Report"un "Bild" qəzetinə istinadən məlumatına görə, bir çox dövlət lotereya şirkətləri Yeni il ərəfəsində xüsusi tirajlar keçiriblər.

    Bu dəfə milyon avro qazanmaq şansı adi günlərdən daha yüksək olub. Hazırda ən azı 21 qalibin adı məlumdur və onların hər biri bir milyon avro mükafat əldə edib.

    "Yeni il gecəsində Baden-Vürttemberqdə (Almaniyanın cənub-qərbində yerləşən federal əyalət) ən çox milyonçu qeydə alınıb - 12 nəfər", – deyə "Bild"ə "Lotto Baden-Württemberg" şirkətinin nümayəndəsi Viktoriya Kesper bildirib. Onun sözlərinə görə, bu, şirkətin tarixində bir gündə qeydə alınmış rekord sayda milyonçu qalibdir.

    Bundan əlavə, Kesper qeyd edib ki, 2025-ci il ərzində 43 nəfər bir milyon avro qazanıb ki, bu da "Lotto Baden-Württemberg" üçün yeni rekord sayılır.

    Qeyd olunub ki, lotereyalar ölkənin müxtəlif federal əyalətlərində ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən təşkil olunub. Yeni il ərəfəsində – 31 dekabrda 20 nəfər, 1 yanvarda isə bir nəfər qalib olub.

    Almaniya Uduş lotereya
    В Германии 21 человек выиграл в новогоднюю лотерею не менее миллиона евро

    Son xəbərlər

    05:51

    Bolsonaru xəstəxanadan həbsxanaya qaytarılıb

    Digər ölkələr
    05:24

    Almaniyada 21 nəfər Yeni il lotereyasında ən azı bir milyon avro udub

    Maraqlı
    04:57

    Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində Saturn ölçüsündə "didərgin planet" aşkar edilib

    Elm və təhsil
    04:26

    Mask: Radikal solçuların qələbəsi ABŞ-nin sonu olacaq

    Digər ölkələr
    03:53

    Polşanın Baş naziri Baltik dənizinin fəth olunacağı vədini verib

    Digər ölkələr
    03:19

    NYT: Rusiya ABŞ-dən Venesuelaya gedən "Bella 1" tankerini təqib etməməsini istəyib

    Digər ölkələr
    02:52

    İsveçrədə baş verən yanğında 15 İtaliya vətəndaşı itkin düşüb

    Digər ölkələr
    02:23

    Çinli alimlər EAST tokamakında yüksək sıxlıqlı plazmanı saxlamağa nail olublar

    Elm və təhsil
    01:49

    Goranboyda baş verən qəzada ölənlərin və yaralananların kimliyi bəlli olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti