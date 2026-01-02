Almaniyada 21 nəfər Yeni il lotereyasında ən azı bir milyon avro udub
- 02 yanvar, 2026
- 05:24
Almaniyada Yeni il lotereyasında 21 nəfər ən azı bir milyon avro qazanıb.
"Report"un "Bild" qəzetinə istinadən məlumatına görə, bir çox dövlət lotereya şirkətləri Yeni il ərəfəsində xüsusi tirajlar keçiriblər.
Bu dəfə milyon avro qazanmaq şansı adi günlərdən daha yüksək olub. Hazırda ən azı 21 qalibin adı məlumdur və onların hər biri bir milyon avro mükafat əldə edib.
"Yeni il gecəsində Baden-Vürttemberqdə (Almaniyanın cənub-qərbində yerləşən federal əyalət) ən çox milyonçu qeydə alınıb - 12 nəfər", – deyə "Bild"ə "Lotto Baden-Württemberg" şirkətinin nümayəndəsi Viktoriya Kesper bildirib. Onun sözlərinə görə, bu, şirkətin tarixində bir gündə qeydə alınmış rekord sayda milyonçu qalibdir.
Bundan əlavə, Kesper qeyd edib ki, 2025-ci il ərzində 43 nəfər bir milyon avro qazanıb ki, bu da "Lotto Baden-Württemberg" üçün yeni rekord sayılır.
Qeyd olunub ki, lotereyalar ölkənin müxtəlif federal əyalətlərində ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən təşkil olunub. Yeni il ərəfəsində – 31 dekabrda 20 nəfər, 1 yanvarda isə bir nəfər qalib olub.