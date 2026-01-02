В Германии 21 человек выиграл в новогоднюю лотерею не менее миллиона евро

В Германии в новогоднюю лотерею 21 человек выиграл по меньшей мере миллион евро.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Bild.

Издание отмечает, что многие государственные лотерейные компании проводили специальные розыгрыши в канун Нового года. Шансы выиграть миллион евро были выше, чем обычно. К настоящему времени известны имена по меньшей мере 21 победителя, получившего приз в миллион евро.

"В новогоднюю ночь в Баден-Вюртемберге (федеральная земля на юго-западе ФРГ - ред.) было зафиксировано наибольшее число победителей, выигравших миллион евро, - 12", - сказала Bild представитель Lotto Baden-Württemberg Виктория Кеспер. По ее словам, это рекорд по числу победителей-миллионеров за день в истории компании.

Кроме того, в течение 2025 года, по словам Кеспер, 43 человека выиграли миллион евро, что также стало рекордом Lotto Baden-Württemberg.

Отмечается, что лотереи проводились отдельными компаниями в разных федеральных землях страны. В канун нового года, 31 декабря, победителями стали 20 человек, а 1 января - один.