İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bolsonaru xəstəxanadan həbsxanaya qaytarılıb

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 05:51
    Bolsonaru xəstəxanadan həbsxanaya qaytarılıb

    Braziliyanın keçmiş prezidenti (2019-2022) Jair Bolsonaru dekabrda keçirdiyi əməliyyatdan sonra xəstəxanadan buraxılıb və cəzasını çəkməyə davam etmək üçün həbsxanaya qaytarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "O Globo" qəzeti məlumat yayıb.

    Həkimlər 70 yaşlı Bolsonarunun vəziyyətini qənaətbəxş hesab ediblər. Qasıq yırtığının kənarlaşdırılması üzrə aparılan əməliyyatdan sonrakı bərpa prosesi fəsadsız ötüşüb. Tibbi heyət həmçinin qeyd edib ki, eks-lideri narahat edən xroniki hıçqırma problemini dərman müalicəsi ilə dayandırmaq mümkün olub.

    Bundan əvvəl Braziliya Federal Ali Məhkəməsi xəstəxanadan çıxdıqdan sonra dərhal həbs yerinə qayıt şərti ilə keçmiş prezidentin planlı şəkildə xəstəxanaya yerləşdirilməsinə icazə vermişdi. Eyni zamanda, hakim Aleşandr di Morais siyasətçinin vəkillərinin həbs cəzasının ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi barədə vəsatətini təmin etməyib.

    Qeyd edək ki, Bolsonaru dövlət çevrilişinə cəhd işi üzrə cəza çəkir. 2025-ci ilin sentyabrında o, 27 ildən çox müddətə azadlıqdan məhrum edilib.

    Jair Bolsonaru Braziliya həbsxana
    Болсонару вернули из больницы в тюрьму

    Son xəbərlər

    05:51

    Bolsonaru xəstəxanadan həbsxanaya qaytarılıb

    Digər ölkələr
    05:24

    Almaniyada 21 nəfər Yeni il lotereyasında ən azı bir milyon avro udub

    Maraqlı
    04:57

    Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində Saturn ölçüsündə "didərgin planet" aşkar edilib

    Elm və təhsil
    04:26

    Mask: Radikal solçuların qələbəsi ABŞ-nin sonu olacaq

    Digər ölkələr
    03:53

    Polşanın Baş naziri Baltik dənizinin fəth olunacağı vədini verib

    Digər ölkələr
    03:19

    NYT: Rusiya ABŞ-dən Venesuelaya gedən "Bella 1" tankerini təqib etməməsini istəyib

    Digər ölkələr
    02:52

    İsveçrədə baş verən yanğında 15 İtaliya vətəndaşı itkin düşüb

    Digər ölkələr
    02:23

    Çinli alimlər EAST tokamakında yüksək sıxlıqlı plazmanı saxlamağa nail olublar

    Elm və təhsil
    01:49

    Goranboyda baş verən qəzada ölənlərin və yaralananların kimliyi bəlli olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti