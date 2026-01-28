İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Region
    • 28 yanvar, 2026
    • 22:15
    Türkiyədə narkotik vasitələrə qarşı əməliyyatlarda 25 nəfər saxlanılıb

    Türkiyədə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlarda 25 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Malatya vilayətinin Polis İdarəsinin Narkotik Cinayətlərinə qarşı Mübarizə Bölməsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin satışı əleyhinə əməliyyat keçirib.

    Məlumata görə, əməliyyatlarda 14 şübhəli saxlanılıb, 1 166 narkotik tərkibli həb, 827 qram sintetik kannabinoid, 45 qram metamfetamin, 3 qram marixuana və bir ədəd tərəzi müsadirə edilib. Saxlanılanlardan 13-ü məhkəmə qərarı ilə həbs olunub, bir şübhəli isə məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxılıb.

    Qeyd edilir ki, İstanbulda da narkotik vasitələrin qəbulunda şübhəli bilinərək saxlanılan 12 nəfərin narkotik testi müsbət çıxıb. Araşdırma aparılır.

    Türkiyə Narkotik vasitələr marixuana
    В Турции в ходе операций против незаконного оборота наркотиков задержаны 25 человек

