В Турции в ходе операций против незаконного оборота наркотиков задержаны 25 человек

В Турции продолжаются масштабные операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает местное бюро Report, сотрудники Управления полиции провинции Малатья, подразделения по борьбе с наркопреступлениями, провели спецоперации, направленные против сбыта наркотиков.

По данным правоохранительных органов, в ходе операций были задержаны 14 подозреваемых, изъяты 1 166 наркосодержащих таблеток, 827 граммов синтетических каннабиноидов, 45 граммов метамфетамина, 3 грамма марихуаны, а также электронные весы. Из задержанных 13 человек по решению суда арестованы, еще один освобожден под судебный контроль.

Отмечается, что в Стамбуле также были задержаны 12 человек по подозрению в употреблении наркотических средств. Результаты наркотических тестов оказались положительными. По данному факту проводится расследование.