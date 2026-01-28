Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Турции в ходе операций против незаконного оборота наркотиков задержаны 25 человек

    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 22:33
    В Турции в ходе операций против незаконного оборота наркотиков задержаны 25 человек

    В Турции продолжаются масштабные операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

    Как сообщает местное бюро Report, сотрудники Управления полиции провинции Малатья, подразделения по борьбе с наркопреступлениями, провели спецоперации, направленные против сбыта наркотиков.

    По данным правоохранительных органов, в ходе операций были задержаны 14 подозреваемых, изъяты 1 166 наркосодержащих таблеток, 827 граммов синтетических каннабиноидов, 45 граммов метамфетамина, 3 грамма марихуаны, а также электронные весы. Из задержанных 13 человек по решению суда арестованы, еще один освобожден под судебный контроль.

    Отмечается, что в Стамбуле также были задержаны 12 человек по подозрению в употреблении наркотических средств. Результаты наркотических тестов оказались положительными. По данному факту проводится расследование.

    борьба с наркоторговлей Турция Малатья
