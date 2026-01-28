Premyer Liqa klubu "Yuventus"un futbolçusunu icarəyə götürüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 22:06
    Premyer Liqa klubu Yuventusun futbolçusunu icarəyə götürüb

    İngiltərə təmsilçisi "Aston Villa" İtaliyanın "Yuventus" komandasının futbolçusu Duqlas Luisi icarəyə götürdüyünü açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Yarımmüdafiəçi mövsümün ilk hissəsini "Nottinqem Forest"də (İngiltərə) icarə əsasında keçirib.

    Qeyd edək ki, Duqlas Luis daha əvvəl - 2019-cu ildən 2024-cü ilə qədər "Aston Villa"da oynayıb.

