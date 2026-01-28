Azərbaycan Basketbol Liqasının XI turdan təxirə salınmış matçında "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlib
Azərbaycan Basketbol Liqasında XI turdan təxirə salınmış oyunlardan biri keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, son çempion "Sabah"ın "Neftçi" ilə üz-üzə gəldiyi matç "bayquşlar"ın 125:89 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Görüş Bakı İdman Sarayında baş tutub.
Qeyd edək ki, XI turdan təxirə salınmış NTD - "Gəncə" qarşılaşması yanvarın 29-da baş tutacaq.
