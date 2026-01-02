Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Болсонару вернули из больницы в тюрьму

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 05:37
    Болсонару вернули из больницы в тюрьму

    Бывший президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару выписан из больницы после перенесенной в декабре операции и возвращен в тюрьму в Бразилиа, где продолжит отбывать наказание.

    Как передает Report, об этом сообщила газета O Globo.

    Врачи сочли состояние 70-летнего Болсонару удовлетворительным. Восстановление после операции по удалению паховой грыжи прошло без осложнений. Медики также отметили, что хроническую икоту, беспокоившую экс-лидера, удалось купировать медикаментозным путем.

    Ранее Федеральный верховный суд Бразилии разрешил плановую госпитализацию бывшего президента с условием его возвращения в место заключения после выписки. При этом судья Алешандри ди Морайс отказался удовлетворить ходатайство адвокатов политика о замене тюремного срока на домашний арест.

    Болсонару отбывает срок по делу о попытке государственного переворота. В сентябре 2025 года он был приговорен к более чем 27 годам лишения свободы.

    Жаир Болсонару больница выписка тюрьма тюремный срок
    Bolsonaru xəstəxanadan həbsxanaya qaytarılıb

    Лента новостей