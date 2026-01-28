ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb
Digər ölkələr
- 28 yanvar, 2026
- 23:20
ABŞ-nin mərkəzi bank funksiyalarını yerinə yetirən Federal Ehtiyat Sistemi (FES) baza faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə maliyyə qurumunun Açıq Bazar Əməliyyatları üzrə Federal Komitəsinin (FOMC) iclasının nəticələrinə dair bəyanatında deyilib.
Qeyd edilir ki, bundan əvvəl FES faiz dərəcəsini ardıcıl olaraq üç dəfə endirib.
