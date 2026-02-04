İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Fransa 42 milyard avro dəyərində müdafiə satınalmaları planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 22:38
    Fransa 42 milyard avro dəyərində müdafiə satınalmaları planlaşdırır

    Fransa Silahlı Qüvvələri bu il ümumi dəyəri 42 milyard avro olan silah sifariş etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı Silahlanma üzrə Baş Direktorluğa istinadən məlumat yayıb.

    "Biz heç vaxt bu qədər çox sifariş verməmişdik", - qurumun rəhbəri Patrik Pey bildirib.

    BFMTV-nin məlumatına görə, ilk növbədə, "Meteor" və "AASM" raketləri də daxil olmaqla, döyüş sursatlarının, həmçinin "Griffon", "Serval" və "Jaguar" zirehli maşınlarının alınması planlaşdırılır. Bundan əlavə, yeni freqat üçün sifarişin yerləşdirilməsi və "Rafale" qırıcılarının orta müddətli modernləşdirilməsi üzrə müqavilələrin imzalanması gözlənilir.

    Telekanal 2025-ci ilin ən böyük layihələri kimi yeni nəsil təyyarədaşıyan gəmi ("PANG") üzrə işlərin başlanmasını və sualtı qayıqlarda yerləşdirilən "M51" ballistik raketlərinin modernləşdirilməsi proqramını qeyd edir.

    Fransa silah sifarişi təyyarədaşıyan gəmi
    Франция планирует оборонные закупки на €42 млрд

    Son xəbərlər

    22:53

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Xorvatiyada reytinq turnirində iştirak edirlər

    Fərdi
    22:49

    Zelenski: Yaxın vaxtlarda Rusiya ilə əsir mübadiləsi gözlənilir

    Digər ölkələr
    22:38

    Fransa 42 milyard avro dəyərində müdafiə satınalmaları planlaşdırır

    Digər ölkələr
    22:25
    Foto

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    22:23

    "Fox": Trampa sui-qəsd cəhdində təqsirli bilinən şəxs ömürlük azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    22:04
    Foto

    Bir sıra yollarda sürət həddi endirilib, "sürüşkən yol" işarəsi aktivləşdirilib

    İnfrastruktur
    22:01

    Rəşad Sadıqov: "Sumqayıt"la oyunda dominantlıq edən tərəf biz idik"

    Futbol
    21:55

    KİV: Fevralın 6-da keçirilməsi planlaşdırılan ABŞ-İran danışıqları ləğv edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:51

    Rubio: Ukrayna üzrə həll olunmamış məsələlərin sayı azalır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti