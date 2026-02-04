Франция планирует оборонные закупки на €42 млрд

Вооруженные силы Франции в этом году намерены заказать вооружения общей стоимостью €42 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию по вооружениям.

"Мы никогда не размещали столько заказов", - сказал руководитель ведомства Патрик Пай.

По данным BFMTV, в первую очередь планируются закупки боеприпасов, включая ракеты Meteor и AASM, а также бронемашин Griffon, Serval и Jaguar. Кроме того, ожидается размещение заказов на новый фрегат и подписание контрактов на среднесрочную модернизацию истребителей Rafale.

Крупнейшими проектами 2025 года телеканал называет начало работ по авианосцу нового поколения (PANG) и программу модернизации баллистических ракет M51, размещенных на подводных лодках.