    Франция планирует оборонные закупки на €42 млрд

    04 февраля, 2026
    22:16
    Вооруженные силы Франции в этом году намерены заказать вооружения общей стоимостью €42 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию по вооружениям.

    "Мы никогда не размещали столько заказов", - сказал руководитель ведомства Патрик Пай.

    По данным BFMTV, в первую очередь планируются закупки боеприпасов, включая ракеты Meteor и AASM, а также бронемашин Griffon, Serval и Jaguar. Кроме того, ожидается размещение заказов на новый фрегат и подписание контрактов на среднесрочную модернизацию истребителей Rafale.

    Крупнейшими проектами 2025 года телеканал называет начало работ по авианосцу нового поколения (PANG) и программу модернизации баллистических ракет M51, размещенных на подводных лодках.

    Fransa 42 milyard avro dəyərində müdafiə satınalmaları planlaşdırır
