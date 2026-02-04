Франция планирует оборонные закупки на €42 млрд
Другие страны
- 04 февраля, 2026
- 22:16
Вооруженные силы Франции в этом году намерены заказать вооружения общей стоимостью €42 млрд.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию по вооружениям.
"Мы никогда не размещали столько заказов", - сказал руководитель ведомства Патрик Пай.
По данным BFMTV, в первую очередь планируются закупки боеприпасов, включая ракеты Meteor и AASM, а также бронемашин Griffon, Serval и Jaguar. Кроме того, ожидается размещение заказов на новый фрегат и подписание контрактов на среднесрочную модернизацию истребителей Rafale.
Крупнейшими проектами 2025 года телеканал называет начало работ по авианосцу нового поколения (PANG) и программу модернизации баллистических ракет M51, размещенных на подводных лодках.
