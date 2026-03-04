İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Kənan Kərimzadə: Təhsil infrastrukturunun 90 faizi yenilənib

    Elm və təhsil
    • 04 mart, 2026
    • 11:23
    Azərbaycanda təhsil infrastrukturunun 90 faizi yenilənib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə "TəhsilPlus kartı: təhsil işçiləri üçün yeni imkanlar" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, son 20 il ərzində uzun illər həllini gözləyən bir sıra problemlər aradan qaldırılıb:

    "Belə ki, 3600-dən çox məktəb tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Təhsil infrastrukturunun 90 faizi yenilənib, 1,3 milyon şagirdin sağlam və müasir şəraitdə təhsil alması təmin edilib".

    K.Kərimzadə həmçinin bildirib ki, bu günədək 80 mindən çox müəllim sertifikatlaşdırmadan keçib:

    "Qəbul nəticələrində də müsbət dinamika müşahidə olunur. Bundan başqa, peşə təhsili sahəsində də müasir infrastruktur yaradılıb və bu istiqamətdə yenilənmə prosesi davam edir. Bu mənada Azərbaycan müəlliminin nüfuzu ölkənin nüfuzu deməkdir. Müəllim ölkənin gələcəyini formalaşdırır. Dövlətin iqtisadi inkişafı, cəmiyyətin tərəqqisi və gələcək nəsillərin formalaşması birbaşa təhsillə bağlıdır".

