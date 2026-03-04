Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Кенан Керимзаде: В Азербайджане обновлено 90% образовательной инфраструктуры

    Наука и образование
    • 04 марта, 2026
    • 11:39
    Кенан Керимзаде: В Азербайджане обновлено 90% образовательной инфраструктуры

    В Азербайджане за минувшие 20 лет обновлено 90% образовательной инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде на мероприятии "Карта TəhsilPlus: новые возможности для работников образования".

    "За этот период построено или капитально отремонтировано более 3 600 школ, созданы современные и безопасные условия обучения для 1,3 млн учащихся", - отметил он.

    Керимзаде также подчеркнул, что свыше 80 тыс. учителей прошли сертификацию.

    образование Кенан Керимзаде Минобразования
    Kənan Kərimzadə: Təhsil infrastrukturunun 90 faizi yenilənib
