Кенан Керимзаде: В Азербайджане обновлено 90% образовательной инфраструктуры
Наука и образование
- 04 марта, 2026
- 11:39
В Азербайджане за минувшие 20 лет обновлено 90% образовательной инфраструктуры.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде на мероприятии "Карта TəhsilPlus: новые возможности для работников образования".
"За этот период построено или капитально отремонтировано более 3 600 школ, созданы современные и безопасные условия обучения для 1,3 млн учащихся", - отметил он.
Керимзаде также подчеркнул, что свыше 80 тыс. учителей прошли сертификацию.
