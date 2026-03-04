Кенан Керимзаде: В Азербайджане обновлено 90% образовательной инфраструктуры

В Азербайджане за минувшие 20 лет обновлено 90% образовательной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде на мероприятии "Карта TəhsilPlus: новые возможности для работников образования".

"За этот период построено или капитально отремонтировано более 3 600 школ, созданы современные и безопасные условия обучения для 1,3 млн учащихся", - отметил он.

Керимзаде также подчеркнул, что свыше 80 тыс. учителей прошли сертификацию.