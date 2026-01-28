ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% после трех снижений подряд.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - ред.) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,5-3,75%", - говорится в заявлении.