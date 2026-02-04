İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    04 fevral, 2026
    22:53
    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Xorvatiyada reytinq turnirində iştirak edirlər

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə 2026-cı ilin ilk reytinq turnirinə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Zaqreb Open" yarışında Azərbaycanın qadınlardan ibarət güləş millisi də çıxış edir.

    Baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov və böyük məşqçi Ağahüseyn Mustafayevin rəhbərliyi altında Əsmər Cankurtaran, Elnurə Məmmədova (hər ikisi 50 kq), Nərgiz Səmədova (53 kq), Jalə Əliyeva (57 kq), Günay Qurbanova (59 kq), Birgül Soltanova (68 kq) və Zəhra Kərimzadə (72 kq) ölkəmizi təmsil edirlər.

    Turnirdə I dərəcəli hakim Əli Babayev də ədalət təmsilçiləri arasında yer alıb.

