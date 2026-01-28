İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 22:50
    Liverpul və Qarabağ komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VIII turunda üz-üzə gələcək İngiltərənin "Liverpul" və "Qarabağ" kollektivlərinin start heyətləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

    "Liverpul": Alisson Beker, Ceremi Frimponq, Rayan Qravenberx, Vircil Van Deyk (k), Robertson, Florian Virts, Aleksis Makallister, Dominik Soboslai, Məhəmməd Salah, Yoqo Ekitike, Kadi Qakpo.

    "Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir (k), Joni Montiel, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kamilo Duran, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina.

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunun "Liverpul" – "Qarabağ" qarşılaşması bu gün "Enfild"də, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Futbol Çempionlar Liqası start heyətlər "Liverpul" "Qarabağ" klubu
