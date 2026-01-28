Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Объявлены стартовые составы "Ливерпуля" и "Карабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 28 января, 2026
    • 23:07
    Объявлены стартовые составы Ливерпуля и Карабаха в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Стали известны стартовые составы английского "Ливерпуля" и азербайджанского "Карабаха" в предстоящем матче VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

    "Ливерпуль": Алиссон Бекер, Джереми Фримпонг, Райан Гравенберх, Вирджил Ван Дейк (к), Робертсон, Флориан Вирц, Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи, Мохаммед Салах, Його Экитике, Коди Гакпо

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Джони Монтьель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

    Отметим, что встреча "Ливерпуля" и "Карабаха" начнется сегодня на стадионе "Энфилд" в 00:00 по бакинскому времени.

    ФК "Карабах" ФК "Ливерпуль" Лига чемпионов УЕФА стартовые составы
    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Последние новости

    23:27

    Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут присутствовать на следующих переговорах по Украине

    Другие страны
    23:15

    ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

    Другие страны
    23:07

    Объявлены стартовые составы "Ливерпуля" и "Карабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    23:01

    ЕС и Азербайджан обсудили вопросы партнерства и регионального взаимодействия

    Внешняя политика
    22:49

    ФБР проводит обыск в избиркоме округа Фултон по делу о выборах в США 2020 года

    Другие страны
    22:33

    В Турции в ходе операций против незаконного оборота наркотиков задержаны 25 человек

    В регионе
    22:27

    Макрон осудил нападение ВС РФ на пассажирский поезд в Харькове

    Другие страны
    22:13

    Польша призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

    Другие страны
    22:00

    Совет нацбезопасности: Турция готова участвовать в процессах нормализации в Газе

    В регионе
    Лента новостей