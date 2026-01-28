Объявлены стартовые составы "Ливерпуля" и "Карабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
Стали известны стартовые составы английского "Ливерпуля" и азербайджанского "Карабаха" в предстоящем матче VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Ливерпуль": Алиссон Бекер, Джереми Фримпонг, Райан Гравенберх, Вирджил Ван Дейк (к), Робертсон, Флориан Вирц, Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи, Мохаммед Салах, Його Экитике, Коди Гакпо
"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Джони Монтьель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.
Отметим, что встреча "Ливерпуля" и "Карабаха" начнется сегодня на стадионе "Энфилд" в 00:00 по бакинскому времени.
