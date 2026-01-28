Polşa NATO-nu müdafiə xərclərini 2030-cu ilə qədər artırmağa çağırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    • 28 yanvar, 2026
    • 22:34
    Polşanın milli müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış NATO ölkələrini 2030-cu ilə qədər hərbi xərcləri ÜDM-in 5 %-nə qədər artırmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, nazir bu barədə Polşada akkreditə olunmuş xarici ölkələrin hərbi attaşeləri ilə görüşdə çıxışı zamanı bildirib.

    "Hesab edirəm ki, biz 2035-ci ilə qədər gözləməməliyik, NATO ölkələri silahlanma xərclərini 2030-cu ilə 5 % səviyyəsinə çatdırmalıdırlar", - Kosinyak-Kamış qeyd edib.

    Qeyd edək ki, NATO ölkələrinin liderləri Vaşinqtonun təşəbbüsü ilə 2025-ci ilin iyununda Haaqada keçirilmiş sammitdə müdafiə xərclərini 2035-ci ilə qədər ÜDM-in 5 %-nə kimi artırmağa razılaşıblar.

    Польша призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

