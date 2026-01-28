Польша призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страны НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2030 году.

Как передает Report, об этом Косиняк-Камыш заявил в ходе выступления на встрече с аккредитованными в Польше военными атташе зарубежных стран, запись его выступления опубликована на сайте Минобороны республики.

"Я считаю, что мы не должны ждать до 2035 года, страны НАТО должны достичь уровня расходов на вооружения в 5% в 2030 году", - отметил он.

Лидеры стран НАТО на саммите, который прошел в июне 2025 года в Гааге, с подачи Вашингтона согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.