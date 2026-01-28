Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Польша призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 22:13
    Польша призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страны НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2030 году.

    Как передает Report, об этом Косиняк-Камыш заявил в ходе выступления на встрече с аккредитованными в Польше военными атташе зарубежных стран, запись его выступления опубликована на сайте Минобороны республики.

    "Я считаю, что мы не должны ждать до 2035 года, страны НАТО должны достичь уровня расходов на вооружения в 5% в 2030 году", - отметил он.

    Лидеры стран НАТО на саммите, который прошел в июне 2025 года в Гааге, с подачи Вашингтона согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

    НАТО ВВП Владислав Косиняк-Камыш Польша
    Polşa NATO-nu müdafiə xərclərini 2030-cu ilə qədər artırmağa çağırıb

    Последние новости

    23:27

    Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут присутствовать на следующих переговорах по Украине

    Другие страны
    23:15

    ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

    Другие страны
    23:07

    Объявлены стартовые составы "Ливерпуля" и "Карабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    23:01

    ЕС и Азербайджан обсудили вопросы партнерства и регионального взаимодействия

    Внешняя политика
    22:49

    ФБР проводит обыск в избиркоме округа Фултон по делу о выборах в США 2020 года

    Другие страны
    22:33

    В Турции в ходе операций против незаконного оборота наркотиков задержаны 25 человек

    В регионе
    22:27

    Макрон осудил нападение ВС РФ на пассажирский поезд в Харькове

    Другие страны
    22:13

    Польша призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

    Другие страны
    22:00

    Совет нацбезопасности: Турция готова участвовать в процессах нормализации в Газе

    В регионе
    Лента новостей