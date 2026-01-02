Mask: Radikal solçuların qələbəsi ABŞ-nin sonu olacaq
ABŞ Konqresinə noyabrda keçiriləcək aralıq seçkilərində radikal solçular qalib gələrsə, ABŞ məhv olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə əvvəllər ABŞ-nin Federal Hökumətin Səmərəliliyinin Artırılması Departamentinin (DOGE) fəaliyyətinə nəzarət edən amerikalı sahibkar İlon Mask "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Radikal solçular qalib gələrsə, Amerikanın sonu gələcək. Onlar qanunsuz immiqrasiya və dələduzluq üçün qapıları açacaqlar. Bu, artıq Amerika olmayacaq", - deyə o qeyd edib.
Beləliklə, milyarder noyabr seçkilərində qələbə qazanmasına və ABŞ Konqresinin hər iki palatasına nəzarəti saxlamasına kömək etmək üçün Respublikaçılar Partiyasına maliyyə dəstəyi göstərməsi barədə məlumatları şərh edib.
Dekabrın ortalarında "Axios" portalı mənbələrə istinadən Maskın 2026-cı ildə Nümayəndələr Palatası və Senatda aralıq seçkilərə hazırlıq dövründə respublikaçıların seçki kampaniyalarını maliyyələşdirməyə başladığını bildirmişdi. Portal qeyd etmişdi ki, bu, biznesmenlə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında keçən ilin yayında baş vermiş münaqişədən sonra münasibətlərinin yaxşılaşdığını göstərir.