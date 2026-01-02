Маск: Победа радикальных левых станет концом для США

США пропадут, если радикальные левые победят на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, ранее курировавший работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) США.

"Америке конец, если радикальные левые одержат победу. Они откроют шлюзы для нелегальной иммиграции и мошенничества. Это будет уже не Америка", - отметил он.

Таким образом миллиардер прокомментировал сообщения, что он оказывает финансовую поддержку Республиканской партии, чтобы помочь ей одержать победу на выборах в ноябре и сохранить контроль над обеими палатами Конгресса США.

В середине декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Маск начал финансировать избирательные кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат в 2026 году. Как отмечал портал, это свидетельствует о потеплении отношений бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта, произошедшего летом прошлого года.