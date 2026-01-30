Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    В Нефтчале мужчина утонул во время рыбалки

    Происшествия
    • 30 января, 2026
    • 09:41
    В Нефтчале мужчина утонул во время рыбалки

    В селе Маяк Нефтчалинского района произошел несчастный случай - во время рыбалки в Каспийском море погиб мужчина.

    Как сообщает Report, Мамедов Габиль Хабиль оглу упал в воду и утонул.

    По факту гибели мужчины в Нефтчалинской районной прокуратуре начато расследование.

    Нефтчала рыбалка трагическая смерть несчастный случай Каспийское море
    Neftçalada balıq ovlamaq istəyən şəxs suya düşərək boğulub
    Ты - Король

    Последние новости

    11:03

    Золотовалютные резервы Кыргызстана впервые превысили $10 млрд

    Финансы
    10:58

    "Азеркосмос" в 2025 году заработал $18 млн на экспорте услуг

    ИКТ
    10:57

    Поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан сократились на треть

    АПК
    10:49

    Доллар подорожает к другим валютам на ожидании назначения главы ФРС США

    Финансы
    10:45

    Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США

    Другие страны
    10:34

    В 2025 году в медучреждениях TƏBİB оказано почти 94 млн услуг

    Здоровье
    10:30

    Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга

    Внешняя политика
    10:24
    Фото
    Видео

    МЧС провел учения в ТЦ "Наргиз"

    Происшествия
    10:08

    Цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    Лента новостей