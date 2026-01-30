В Нефтчале мужчина утонул во время рыбалки

В селе Маяк Нефтчалинского района произошел несчастный случай - во время рыбалки в Каспийском море погиб мужчина.

Как сообщает Report, Мамедов Габиль Хабиль оглу упал в воду и утонул.

По факту гибели мужчины в Нефтчалинской районной прокуратуре начато расследование.